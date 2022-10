Sudan, petizione per ragazza 20enne: rischia lapidazione per adulterio

Una petizione per salvare Amal, ventenne, accusata di adulterio e condannata alla lapidazione in Sudan dopo un processo irregolare. Si tratta del primo caso nel Paese africano da dieci anni. Il rituale prevede che la persona condannata venga avvolta in un lenzuolo bianco e poi seppellita fino alla vita, se si tratta di un uomo, fino al petto, se si tratta di una donna. La giovane, al momento, è rinchiusa in prigione in attesa che la corte d’appello decida il suo destino. L’indignazione che ha suscitato la notizia potrebbe salvarle la vita. L’Ong Avaaz ha lanciato una petizione in cui è stato cambiato il nome di Amal per proteggere la sua identità secondo la richiesta del suo avvocato.