Nuova meta per gli amanti di Hello Kitty, la storica gattina bianca con il fiocchetto sul capo. Nella città di Oita, sull’isola giapponese di Kyushu lo scorso 13 gennaio è stato inaugurato l’Hello Kitty Airport, il primo aeroporto interamente ispirato all’icona giapponese. Complice la collaborazione tra l’operatore aeroportuale Oita Air Terminal Co, assieme al governo della prefettura di Oita e la compagnia Sanrio, la struttura è stata totalmente rinnovata: il noto viso di Hello Kitty si scorge appena si raggiunge l’aeroporto, perché è dipinto sul ponte di imbarco. Successivamente i visitatori, una volta entrati all’interno, vedono poster a tema nelle sale d'attesa, sulle scale e sulla strada che porta al nastro trasportatore dei bagagli. Naturalmente oltre a Hello Kitty ci sono anche i suoi "amici", My Melody, Little Twin Stars e Pochacco.