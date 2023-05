Sudan, accordo per proteggere i civili ma niente cessate il fuoco

L'esercito regolare di Khartoum e il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) hanno firmato un accordo in cui si impegnano a “garantire sempre la protezione dei civili, permettendo il loro passaggio sicuro e volontario dalle zone dove ci sono ostilità”. Via libera anche all'assistenza umanitaria

L'esercito regolare di Khartoum e il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) hanno concordato di proteggere i civili dagli scontri scoppiati lo scorso 15 aprile, ma sono ancora lontani da un'intesa per il cessate il fuoco. È questo il risultato dei colloqui per la pace in Sudan in corso a Gedda, in Arabia Saudita, definiti difficili da una fonte diplomatica americana citata a condizione di anonimato dal Guardian.