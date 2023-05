Zelensky atteso a Roma, vedrà Mattarella, Meloni e Papa Francesco

Il presidente ucraino in visita in Italia nell'ambito di una serie di visite in Europa. Riserbo sui particolari della visita per ragioni di sicurezza

Prosegue il tour europeo di Volodimyr Zelensky che domani è atteso a Roma. In programma gli incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prevista anche la visita in Vaticano con Papa Francesco. Il presidente ucraino sarà poi ospite di Bruno Vespa in uno speciale della trasmissione Porta a Porta. Interverranno direttori di quotidiani e telegiornali nazionali. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)