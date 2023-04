Sudan, evacuati gli italiani. Erdogan propone negoziati in Turchia

Nel Paese continua a infuriare la guerra tra l’esercito e i paramilitari di supporto rapido, e la tregua umanitaria di tre giorni annunciata venerdì è stata violata più volte. Hanno lasciato Khartoum anche l'ambasciatore Michele Tommasi e il personale militare. Secondo i dati delle Nazioni Unite, più di 420 persone sono state uccise e migliaia ferite, e si temono le conseguenze della partenza dei quei diplomatici che avrebbero potuto essere potenziali mediatori ascolta articolo Condividi

In un teatro di caotica e sanguinosa guerra combattuta nel cuore di una metropoli da cinque milioni di abitanti, l'Italia ha completato la missione di salvataggio dei quasi 150 connazionali intrappolati a Khartoum, in Sudan, a cui si aggiungono cui si aggiungono alcuni svizzeri, dei dipendenti della Nunziatura apostolica e una ventina di cittadini europei. E nella tarda serata di domenica hanno lasciato il Paese anche l'ambasciatore Michele Tommasi e il personale militare. Via dal Paese africano anche i cittadini di Usa, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi. E in tarda serata hanno lasciato Khartoum l'ambasciatore Michele Tommasi con del personale militare. “Dopo una giornata di trepidante attesa, tutti i nostri connazionali in Sudan che hanno chiesto di partire sono stati evacuati. Con loro ci sono anche cittadini stranieri. L'Italia non lascia nessuno indietro”, ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo i dati delle Nazioni Unite, più di 420 persone sono state uccise e migliaia ferite, tra i timori di un'agitazione più ampia e di un disastro umanitario in una delle nazioni più povere del mondo.

Erdogan propone negoziati in Turchia Intanto un funzionario diplomatico sudanese ha rivelato al Sudan Tribune che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha suggerito ai leader militari sudanesi di tenere negoziati in Turchia. Il confronto militare in corso tra l'esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (RSF) è in corso da nove giorni, provocando scontri in varie regioni di Khartoum. Secondo il funzionario diplomatico, Erdogan nelle telefonate degli ultimi due giorni, ha parlato con Al-Burhan e Hemetti, trasmettendo il desiderio della Turchia di mediare la fine della guerra. Il leader turco si è offerto di ospitare negoziati diretti ad Ankara, con assicurazioni al comandante del supporto rapido, ha aggiunto il funzionario. Non c'è una chiara indicazione della posizione dei due uomini sulla proposta turca. Tuttavia, fonti hanno confermato che Al-Burhan ha rifiutato di negoziare con il comandante delle forze di supporto rapido in assenza di un ritiro da Khartoum. Da parte sua, domenica Hemetti ha detto a Sky News Arabia che si rifiuta di negoziare con Al-Burhan, ma accetta di sedere con gli "onorevoli membri" delle forze armate sudanesi. In uno sviluppo separato, tre paesi del Golfo il 22 aprile hanno proposto un'iniziativa per le parti militari in conflitto per risolvere la crisi e fermare i violenti scontri a Khartoum. Inoltre, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha contattato i suoi omologhi nei Paesi confinanti con il Sudan per estendere la tregua umanitaria che terminerà il 25 aprile 2023.

Cosa sta succedendo I combattimenti sono scoppiati il 15 aprile tra le forze fedeli al capo dell'esercito Abdel Fattah al-Burhan e il suo vice diventato rivale Mohamed Hamdan Daglo, che comanda le forze paramilitari di supporto rapido (RSF). Le RSF di Daglo sono nate dai combattenti Janjaweed che l'ex leader Omar al-Bashir ha scatenato nella regione del Darfur, dove sono stati accusati di crimini di guerra, tra cui il genocidio. I militari hanno rovesciato Bashir nell'aprile 2019 a seguito delle proteste di massa dei cittadini. I due generali hanno preso il potere con un colpo di stato nel 2021, ma in seguito si sono scontrati in un'aspra lotta per il potere, recentemente incentrata sulla prevista integrazione dell'RSF nell'esercito regolare. Negli ultimi giorni sono state concordate diverse tregue, poi ignorate. I combattimenti sono scoppiati anche altrove: nel Darfur il gruppo di soccorso Medici Senza Frontiere ha dichiarato che i suoi medici sono stati “sopraffatti” dal numero di pazienti con ferite da arma da fuoco, molti dei quali bambini, nella città di El Fasher. Alcuni ospedali sono stati bombardati e altri saccheggiati, con più di due terzi degli ospedali di Khartoum e degli Stati vicini “fuori servizio”, ha dichiarato il sindacato dei medici. A causa della distruzione di diversi mercati centrali causata dalla guerra, a Khartoum è in corso una grave crisi alimentare. I residenti sono fuggiti in altri quartieri e Stati per evitare i sanguinosi scontri e ci sono state anche segnalazioni di attacchi e saccheggi da parte delle Forze di supporto rapido contro famiglie che cercavano di lasciare la capitale. approfondimento Sudan, Gruppo Wagner ha fornito armi ai paramilitari: lo rivela la Cnn

