Appello di Papa Francesco per il Sudan: "Cessi la violenza"

"Rimane purtroppo grave la situazione in Sudan. Perciò rinnovo il mio appello affinché cessi al più presto la violenza e sia ripresa la strada del dialogo. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli e sorelle sudanesi", è la presa di posizione del Papa al Regina Coeli. E ancora: "Davanti all'amore di Cristo, anche ciò che sembra faticoso e fallimentare può apparire sotto un'altra luce: una croce difficile da abbracciare, la scelta del perdono di fronte a un'offesa, una rivincita mancata, la fatica del lavoro, la sincerità che costa, le prove della vita familiare ci potranno apparire sotto una luce nuova, quella del Crocifisso Risorto, che sa fare di ogni caduta un passo in avanti".

"Vado in Ungheria, tra la guerra e urgenze per migranti"



Inoltre, il Pontefice ha dato la notizia che "venerdì prossimo mi recherò per tre giorni a Budapest, in Ungheria, a completamento del viaggio compiuto nel 2021 per il Congresso eucaristico internazionale. Sarà anche un viaggio al centro dell'Europa sulla quale continuano ad abbattersi gelidi venti di guerra, mentre gli spostamenti di tante persone pongono all'ordine del giorno questioni umanitarie urgenti". Infine: "Non dimentichiamoci dei nostri fratelli e sorelle ucraini ancora afflitti da questa guerra".