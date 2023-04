Tajani: “Lavoriamo ad una tregua tra le due parti in Sudan”

Mondo

Scontri Sudan, Tajani: "Nostri aerei pronti a Gibuti per evacuazione"

Il ministro degli Esteri ha spiegato che ci sono ancora 140 italiani nel Paese. 'La nostra ambasciata è aperta', ha chiarito, spiegando come ora la priorità sia la sicurezza dei nostri connazionali. L'evacuazione, così come accade per altri Paesi occidentali, avverrà attraverso il punto di raccolta a Gibuti, tramite la rotta di Khartoum, con l'ausilio di velivoli militari. La premier Meloni segue l'evoluzione del conflitto

Ancora tensioni in Sudan nonostante la tregua di tre giorni concordata tra le forze armate e i paramilitari. Intanto, è corsa all'evacuazione degli stranieri, italiani compresi. Sono 140 gli italiani nel Paese, come ha precisato a Sky TG24 il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Stiamo lavorando per garantire la sicurezza dei nostri cittadini", ha aggiunto. Per loro è pronto a partire, su disposizione della Difesa, un piano per l'evacuazione

"Ci sono gli aerei della nostra areonautica militare pronti a Gibuti”, ha specificato Tajani che ha anche ricordato come l'ambasciata italiana in Sudan sia aperta. "Tutti gli italiani sono in contatto" con la struttura "e molti sono già dentro la residenza, dove ci sono viveri e acqua e il necessario per produrre energia"