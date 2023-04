Sudan, evacuata ambasciata Usa a Khartoum. Italiani pronti a partire

Nonostante una tregua concordata tra le parti, proseguono i combattimenti fra esercito e paramilitari e la situazione nella capitale è ancora troppo pericolosa. Come altri Paesi occidentali, l’Italia sta organizzando l'evacuazione dei nostri connazionali: sono circa 200 quelli ancora bloccati e per loro sono già stati dislocati velivoli militari a Gibuti. “Il governo sta facendo tutto quello che serve”, ha detto Tajani a Sky TG24. Già evacuato il personale degli Stati Uniti, operazioni al via per i francesi ascolta articolo Condividi

In Sudan, nonostante una tregua concordata tra le parti, proseguono i combattimenti fra esercito e paramilitari e la situazione nella capitale è ancora troppo pericolosa. Come altri Paesi occidentali, l’Italia sta organizzando l'evacuazione dei nostri connazionali: sono circa 200 quelli ancora bloccati e per loro sono già stati dislocati velivoli militari a Gibuti, il piccolo Stato-base militare incastonato fra Eritrea, Etiopia e Somalia sul golfo di Aden. Intanto, nella notte gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con le Forze di supporto rapido (Rsf) e hanno già evacuato il personale dell’ambasciata a Khartoum. Anche la Francia ha fatto sapere di aver dato il via alle operazioni di evacuazione. In attesa di poter partire anche diplomatici e cittadini di Gran Bretagna e Cina.

Tajani: “Il governo sta facendo tutto quello che serve” "Il messaggio è che il governo sta facendo tutto quello che serve" per garantire la sicurezza degli italiani che si trovano in Sudan, ha assicurato ieri sera a Sky TG24 il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Siamo in contatto con le due fazioni, per sostenere la tregua e per spingere in favore di un cessate il fuoco duraturo. A Gibuti ci sono già gli aerei da trasporto della 46.ma aerobrigata. È stato fatto tutto quel che bisognava fare. Il governo segue minuto per minuto la situazione. Dobbiamo vedere come si evolve", ha aggiunto. Si lavora, quindi, a una replica dell'operazione Afghanistan: stavolta, però, è dedicata solo ai cittadini italiani. Nelle scorse ore a Palazzo Chigi si è svolta una riunione per predisporre il piano d'emergenza, con Tajani, la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone, il generale Francesco Paolo Figliuolo, responsabile del Comando operativo interforze, e i responsabili dell'Unità di crisi della Farnesina e dei servizi. Intanto, è finito l'incubo per 19 turisti italiani sorpresi dalla guerra mentre erano in crociera nelle acque di Port Sudan: come ha annunciato Tajani, sono potuti sbarcare a Hurghada in Egitto. vedi anche Guerra in Sudan, pronto piano evacuazione di 200 italiani

Evacuata l’ambasciata Usa a Khartoum Tra le ambasciate di Khartoum che sono già state evacuate c’è quella americana. Nella notte i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) hanno annunciato di essersi "coordinati" con gli Stati Uniti per l'evacuazione dei "diplomatici e delle loro famiglie". In mattinata gli Usa hanno fatto sapere di aver completato le operazioni con aerei militari e che l’ambasciata americana in Sudan è, almeno temporaneamente, chiusa. Diversi Paesi stranieri, tra cui appunto l'Italia, stanno preparando l'evacuazione di migliaia di loro concittadini, anche se il principale aeroporto del Sudan rimane chiuso. La Francia, ha fatto sapere il governo di Parigi, ha iniziato una "operazione di evacuazione rapida" dei suoi cittadini e del personale diplomatico. Anche i cittadini europei e quelli di "Paesi partner alleati" sono stati presi in carico, ha aggiunto il ministero degli Esteri francese, senza fornire altri dettagli. L'Rsf ha promesso "piena cooperazione con tutte le missioni diplomatiche, fornendo tutti i mezzi di protezione necessari e garantendo il loro ritorno sicuro nei loro Paesi". vedi anche Sudan, cosa sta succedendo e da dove nascono gli scontri

La situazione in Sudan Intanto, in Sudan internet ha smesso di funzionare in quasi tutto il Paese. I combattimenti tra il gruppo paramilitare e l'esercito sono entrati nella seconda settimana dopo una breve pausa: sono centinaia i morti e migliaia i feriti, mentre i sopravvissuti devono far fronte alla carenza di elettricità e cibo. I combattimenti, dopo una tregua temporanea, sono ripresi anche nella capitale Khartoum. In particolare, a scontrarsi per il controllo del Paese - instabile dal 2019 - sono l'esercito sudanese guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan e i paramilitari Rfs di Mohamed Hamdan Dagalo. La tregua di tre giorni concordata venerdì su pressione Usa per la fine del Ramadan ha retto solo durante una notte. vedi anche Sudan, esercito accetta tregua di 3 giorni. Oltre 600 morti