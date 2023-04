Sudan, Ue e Usa pianificano evacuazione dei propri cittadini

Le milizie delle Rsf fanno sapere che la loro nuova proposta per un cessate il fuoco sarebbe stata rifiutata dall'esercito governativo. Bruxelles si dice preoccupata per i circa 1.500 europei che si trovano a Khartoum, ma aggiunge che per ora "non ci sono le condizioni di sicurezza" per riportarli in patria. Il capo della Farnesina, Tajani, parla di 200 italiani in territorio sudanese ascolta articolo Condividi

Continuano gli scontri in Sudan. È ormai dallo scorso 15 aprile che le tensioni tra le Rsf - le milizie guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, vicepresidente del Consiglio Sovrano - e l'esercito governativo, sotto il presidente al-Burhan, sono sfociate in guerriglia civile. A oggi, fa sapere il Ministero della Sanità sudanese, sarebbero 600 le persone morte nei disordini, a cui si aggiungono 3500 feriti. Tutti gli impegni presi dalle due parti per una tregua non sono andati per ora a buon fine. E mentre fallisce un nuovo cessate il fuoco proposto dalle Rsf, secondo quanto fanno sapere le stesse milizie paramilitari, l'Unione europea e gli Stati Uniti pianificano l'evacuazione dei propri cittadini dalla capitale Khartoum. Intanto, oggi, è stato ucciso un operatore umanitario dell'Oim, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Lo riferisce da Ginevra la stessa agenzia dell'Onu in un comunicato, in cui si specifica che "il veicolo su cui viaggiava con la sua famiglia è stato colpito in uno scambio di colpi di arma da fuoco fra le due parti belligeranti". Negli scorsi giorni erano già morti altri tre operatori Onu.

Ue e Usa pianificano l’evacuazione dei propri cittadini Non appena la situazione di sicurezza lo consentirà, ha detto un funzionario europeo, dovrebbe partire “un'operazione per evacuare i nostri civili dalla città” di Khartoum. I cittadini europei ancora sul luogo sarebbe circa 1.500. Tra questi ci sarebbero 200 italiani, ha fatto sapere il ministro degli Esteri Tajani. Al momento, ha aggiunto la fonte europea, "la valutazione di coloro che operano sul campo, tra cui l'ambasciata Ue, è che non ci sono le condizioni di sicurezza per procedere con un'operazione di questo tipo", che tra l’altro potrebbe richiedere “tre giorni di cessate il fuoco”. La preoccupazione è la stessa di Washington: "Ci stiamo preparando ad evacuare l'ambasciata in Sudan se necessario, ma non siamo ancora arrivati a quel punto", ha detto il portavoce della sicurezza nazionale americana, John Kirby. Il Dipartimento di Stato Usa ha intanto dato notizia della morte di un cittadino americano. leggi anche Sudan, Gruppo Wagner ha fornito armi ai paramilitari: lo rivela la Cnn

Croce Rossa: “Imploriamo per un cessate il fuoco” Si moltiplicano gli appelli per arrivare a una tregua che permetta almeno l’evacuazione e l’assistenza dei civili: "Imploriamo le parti a concedere al Cicr un accesso umanitario immediato e senza ostacoli per assistere i civili sudanesi bisognosi. Questo non è facoltativo: è un obbligo legale ai sensi del diritto umanitario internazionale", ha detto la presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Mirjana Spoljaric. Haftar: "Da noi nessun sostegno alle parti in Sudan, chiediamo cessate il fuoco" La situazione in Sudan, visto anche l’appoggio dei mercenari russi Wagner alle Rsf, preoccupa la comunità internazionale. Dall’uomo forte della Cirenaica, il generale libico Khalifa Haftar, arriva intanto la smentita di aver fornito sostegno a una delle due parti in conflitto in Sudan. "Il comando generale smentisce categoricamente ciò che viene riportato da alcuni media a buon mercato e pagati circa le forze armate arabe libiche che forniscono supporto a una parte contro l'altra", ha detto il portavoce del comando generale dell'esercito libico, Ahmed al-Mismari. La Libia, ha aggiunto, chiede che "la formazione di un comitato di mediazione congiunto che includa la Lega degli Stati arabi e l'Unione africana per esercitare tutti gli sforzi per un cessate il fuoco immediato per raggiungere la calma e uscire da questa crisi preservando la sicurezza e la stabilità del Sudan". vedi anche Sudan, tregua violata. Esplosione vicino l'aeroporto di Khartoum