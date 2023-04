Sudan, tregua violata. Esplosione vicino l'aeroporto di Khartoum

Mondo

Per le strade delle città dello Stato africano si scontrano l'esercito, ai comandi del presidente del Consiglio sovrano al-Burhan, e i potenti paramilitari delle Rsf, sotto la guida del vicepresidente del Consiglio, Dagalo. I due uomini sono stati tra i nomi principali per la caduta del regime di al Bashir prima e del governo che si era instaurato dopo. Dal 2021 si spartivano di fatto il potere

Il Sudan è tornato nel caos. Sabato 15 aprile la rivalità politica tra i due generali ai vertici del Consiglio sovrano che – al momento – guida il Paese, il presidente Abdel-Fattah al-Burhan e il vicepresidente filorusso Mohamed Hamdan Dagalo , è sfociata in scontri e violenze, prima concentrati solo nella capitale Khartoum e poi estesi anche in altre città. Si parla già di guerra civile . In foto: al-Burhan a sinistra e Dagalo a destra

Come spesso accade in questi casi, è difficile capire chi abbia effettivamente il controllo del Paese in questo momento. Quello che è certo è che le milizie paramilitari non hanno nulla da "invidiare" all’esercito regolare, se non altro perché si stima che possano contare su circa 100mila uomini