Usa, sparatoria alla Florida State University: almeno 4 feriti

Intorno alle 12 ora locale, è stato segnalato un aggressore presso la Student Union della Florida State University a Tallahassee, per una sparatoria in corso al campus. Le prime immagini mostrano studenti in fuga. Lo riportano media locali. Il sito dell'Università ha emesso le allerte di emergenza. Almeno quattro persone sono state ferite e ora sono ricoverate in ospedale, fanno sapere fonti mediche del Tallahassee Memorial Healthcare. La polizia ha segnalato che un sospetto è stato preso in custodia.

Donald Trump è stato informato dell'accaduto durante l'incontro con Giorgia Meloni alla Casa Bianca. Lo riferisce Fox News. L'Fbi sta collaborando con la polizia della Florida, afferma la ministra della Giustizia Pam Bondi. "La nostra priorità è la sicurezza", ha detto Bondi.