3/8 ©Getty

I picchi di caldo sono stati registrati sabato a Elche, in provincia di Alicante, con 31,8° C e domenica a Xàtiva, in provincia di Valencia con 31,2° C. Notti tropicali con minime molto alte si sono verificate in località come Pego, in provincia di Alicante, e Pollensa, in provincia di Maiorca

Estate 2022 la più calda della storia in Europa