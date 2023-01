Clima, estate 2022 la più calda della storia in Europa

Secondo il rapporto annuale C3S Global Climate basato sui dati rilevati dal sistema satellitare Copernicus dell'Unione Europea il 2022 è stato un anno di eventi estremi climatici come siccità, inondazioni e temperature record. Gli scienziati avvertono che per non raggiungere "il punto di non ritorno" bisogna mantenere il riscaldamento globale in questo secolo entro e non oltre la temperatura di 1,5 gradi

Scienziati: bisogna evitare di raggiungere il punto di non ritorno

Secondo l'analisi del C3S per l'intero anno la temperatura media europea è stata di 0,3 C superiore a quella del periodo 1991-2020 e di 1,2 superiore a quella del periodo 1850-1900 dell'era preindustriale. Gli scienziati avvertono che per evitare di raggiungere il punto di non ritorno, il riscaldamento globale in questo secolo dovrebbe essere limitato a 1,5 C rispetto ai valori preindustriali. Le concentrazioni di CO2 atmosferica sono aumentate di circa 2,1 parti per milione (ppm), un tasso simile a quello degli ultimi anni, mentre le concentrazioni di metano sono aumentate di circa 12 parti per miliardo (ppb), un tasso superiore alla media ma inferiore ai massimi storici degli ultimi due anni. Entrambe sono le concentrazioni più alte mai registrate dal satellite. “I gas serra sono i principali responsabili del cambiamento climatico e le loro concentrazioni continuano ad aumentare ogni anno e non mostrano segni di rallentamento” avverte Vincent-Henri Peuch, direttore del Servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus.