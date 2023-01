4/11 ©Ansa

Con le temperature che non scendono mai sotto lo zero termico, non è possibile nemmeno “attivare l'innevamento programmato”, continua Cangiotti, secondo cui “se continuerà a non nevicare saremo costretti a chiedere lo stato di emergenza e quindi degli aiuti economici". La situazione non è diversa in altre zone d’Italia. In foto, gli impianti del comprensorio del Cimone senza neve, Appenino modenese, 3 gennaio 2023

Clima, Cnr: 2022 anno più caldo della storia