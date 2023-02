Giappone, segnalate sospette attività di spionaggio da palloni cinesi

Il ministero della Difesa locale ha riferito che tra il 2019 e il 2021, tre oggetti volanti non identificati sono stati avvistati nei cieli del proprio territorio. "Aumenteremo gli sforzi per migliorare la sorveglianza contro questo tipo di sistemi e qualsiasi oggetto legato alle attività di spionaggio", hanno riferito ancora le autorità giapponesi

Il governo giapponese ha rivelato di aver individuato, tra il 2019 e il 2021, tre oggetti volanti non identificati nei cieli del proprio territorio. Ed il sospetto del Paese è quello che possa trattarsi di palloni spia cinesi come quello abbattuto dagli Stati Uniti all'inizio di febbraio. "A seguito di ulteriori analisi degli oggetti volanti a forma di pallone confermati nello spazio aereo del Giappone, siamo giunti alla conclusione che si presume fortemente che si tratti di palloni da ricognizione senza equipaggio gestiti dalla Cina", ha dichiarato il ministero della Difesa locale, in un comunicato.

I tre avvistamenti

In particolare, i tre oggetti volanti sono stati rilevati nella prefettura di Kagoshima, nel sudovest del Giappone, nel novembre 2019, e nelle prefetture nordorientali di Miyagi e Aomori, rispettivamente nel giugno 2020 e nel settembre 2021. Il ministero della Difesa giapponese, comunque, non ha spiegato i motivi per cui ritenga che gli oggetti volanti appartengano proprio alla Cina. "Aumenteremo gli sforzi per migliorare la sorveglianza contro questo tipo di sistemi e qualsiasi oggetto legato alle attività di spionaggio", hanno riferito ancora le autorità giapponesi.

La Cina “confermi i fatti relativi a questa vicenda attraverso i canali diplomatici”

Si tratta della prima volta che il Paese si esprime sul tema da quando gli Stati Uniti hanno abbattuto quello che hanno valutato come un pallone spia cinese che ha fatto un'incursione nello spazio aereo americano nel corso di questo mese. In quest’ottica, tra l’altro, il Giappone ha chiesto alla Cina "di confermare i fatti relativi a questa vicenda attraverso i canali diplomatici" e ha "esortato con forza" il Paese vicino "a non ripetere una simile situazione in futuro", secondo le stesse fonti. L'annuncio arriva dopo che le autorità giapponesi hanno deciso di riesaminare i precedenti avvistamenti di oggetti volanti non identificati sul proprio territorio, sulla scia dell'abbattimento da parte di Washington dell'aereo cinese di questo mese, che secondo Pechino era invece un velivolo di ricerca legato alla meteorologia.