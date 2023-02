.. Il suolo dell'Anatolia si è spostato di almeno 3 metri. Il presidente turco Erdogan ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale . La scossa è stata avvertita fino in Groenlandia. Scattata l'allerta tsunami per l'Italia, poi revocata. In arrivo soccorritori da tutto il mondo. Atterrati nella notte 100 tra soccorritori e medici dalla Russia. Biden chiama Erdogan e assicura ogni aiuto dagli Stati Uniti.

È salito ad almeno 4.300 morti il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito la Turchia, al confine con la Siria. L'Usgs stima fino a 10mila vittime