Sisma Turchia-Siria, bimbo salvato dopo 28 ore ad Hatay. VIDEO

E' sopravvissuto al devastante terremoto di ieri al confine turco-siriano. Ora è in buone condizioni di salute

Sta bene ed è vivo per miracolo. Un bambino è stato trovato tra le macerie della città turca di Hatay dopo più di un giorno, oltre 28 ore dopo la terribile scossa di terremoto che ha colpito tragicamente il Paese. E' stato idratato e curato ed ora è in buone condizioni di salute. Oltre duecento sono state le scosse di assestamento, più di 5.600 gli edifici crollati. Il primo sisma di magnitudo 7.8 ha stravolto la regione intorno a Gaziantep. La macchina degli aiuti internazionali è già in moto da ore ormai. (TERREMOTO TURCHIA-SIRIA: LIVEBLOG - GLI AIUTI INTERNAZIONALI)