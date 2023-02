12/18 ©Getty

"Sono profondamente rattristata per il terribile terremoto al confine turco-siriano. I miei pensieri sono con le persone uccise, quelle intrappolate, quelle ferite e con tutti i soccorritori che fanno del loro meglio per salvare vite umane. L'Europa è al fianco del popolo turco e siriano in questo momento di difficoltà". Lo scrive in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola