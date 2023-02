Terremoto in Turchia e Siria, si scava sotto le macerie. VIDEO

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati dell'Ingv e dell'Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità. Una ventina le scosse successive alcune di forte intensità. Sale ad almeno 100 morti il bilancio delle vittime in Turchia per il terremoto di magnitudo 7.9 avvenuto nella notte nel sud del Paese, vicino al confine con la Siria. Lo rende noto l'autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri turca Afad, come riporta l'agenzia Anadolu, facendo sapere che i feriti sono almeno 440 (LIVEBLOG SISMA TURCHIA E SIRIA)

Ricerche senza sosta

Vittime anche in SIria. "Non è possibile riferire il numero totale dei morti e i feriti al momento, i danni sono seri", ha dichiarato il prefetto di Kahramanmaras, dove è stato rilevato l'epicentro della scossa. Si scava senza sosta tra le macerie in cerca di sopravvisuti