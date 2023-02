Terremoto in Turchia oggi, von der Leyen: in arrivo sostegni da Ue

"Piena solidarietà con il popolo della Turchia e della Siria dopo il terribile terremoto di questa mattina. Ci uniamo al dolore delle famiglie delle vittime. Il sostegno dell'Europa è già in arrivo e siamo pronti a continuare ad aiutare in ogni modo possibile". A scriverlo, su Twitter, è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dopo l'annuncio della partenza per la Turchia di una prima squadra di soccorritori romeni e olandesi (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).