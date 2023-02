“Ancora non siamo in grado di prevedere purtroppo i terremoti”, ha detto a Sky TG24 il presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni. La ricerca in questa direzione però progredisce: “Negli ultimi anni la scienza ha fatto notevoli progressi nello studio dei precursori sismici”, riporta la Protezione civile

Doglioni: “Ancora non siamo in grado di prevedere i terremoti”

leggi anche

"Luce tellurica", i dubbi degli esperti sui lampi durante un sisma

A confermarne l’impossibilità di fare previsioni è stato anche il presidente dell’Ingv - l’Istituto nazionale di geofisca e vulcanologia - Carlo Doglioni: “Ancora non siamo in grado di prevedere purtroppo i terremoti”, ha spiegato il geologo a Sky TG24. E poi ha aggiunto: “Però queste immagini, drammatiche, terribili, ci ricordano che è fondamentale essere coscienti che il terremoto ci può essere e che quindi dobbiamo costruire in maniera antisismica. La prevenzione è la prima arma contro i terremoti. Se anche un giorno arriveremo a prevederli, la cosa più importante sarà avere delle case sicure”.

Prevedere i terremoti in Italia

L’impossibilità, allo stato attuale, di prevedere i terremoti è ribadita anche dal Dipartimento della Protezione civile in Italia: “Oggi la scienza non è ancora in grado di prevedere il tempo ed il luogo esatti in cui avverrà il prossimo terremoto. L'unica previsione possibile è di tipo statistico, basata sulla conoscenza della sismicità che ha storicamente interessato il nostro territorio e quindi sulla ricorrenza dei terremoti”, è riportato sul sito ufficiale. Informazioni che, evidentemente, si applicano anche alla possibilità di prevedere i sismi in Italia: “Sappiamo quali sono le aree del nostro Paese interessate da una elevata sismicità, per frequenza ed intensità dei terremoti, e quindi dove è più probabile che si verifichi un evento sismico di forte intensità, ma non è possibile stabilire con esattezza il momento in cui si verificherà”, spiega ancora la Protezione civile.