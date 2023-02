Video del sisma che ha portato morte e distruzione in Turchia e Siria

Edifici rasi al suolo e macerie, mentre si scava senza sosta alla ricerca di sopravvisuti. Sin dai primi momenti dopo la violenta scossa di terremoto del 6 febbraio, le immagini, diffuse anche sui social, raccontano la devastazione seguita al sisma che ha colpito Turchia e Siria. I video ascolta articolo Condividi

Turchia e Siria sono state letteralmente travolte del sisma di magnitudo 7,8 che il 6 febbraio ha colpito i due Paesi, causando la morte di centinaia di persone e danni enormi alle infrastrutture. Le immagini circolate già dai primi istanti successivi alle spaventose scosse, seguite da numerose altre di assestamento, testimoniano la portata del terremoto con ipocentro a circa 25 chilometri di profondità ed epicentro a Gaziantep, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE FOTO DELLA DEVASTAZIONE - I PEGGIORI TERREMOTI DI SEMPRE).

Si continua a scavare tra le macerie, in Turchia e Siria, alla ricerca di sopravvissuti. In questo video il salvataggio di una bambina estratta da quello che resta in un edificio crollato a Jindires, in Siria.

Un altro bambino salvato dopo aver trascorso 28 ore sepolto tra le macerie. Questa volta nella città Hatay, in Turchia. Il piccolo è stato idratato e curato ed ora è in buone condizioni di salute.

Edifici sventrati e macerie ovunque: si presenta così la città di Hatay, in Turchia, nelle immagini di un drone che ha immortalato la devastazione data del sisma

Macerie ed edifici rasi al suolo lungo una strada a Iskenderun, sulla costa mediterranea della Turchia, in questo video girato dai residenti della località turca e diffuso da Storyful

Nella città turca di Sanliurfa sono impressionanti le immagini del crollo di un palazzo, completamente raso al suolo dal passaggio del sisma.

Sirene spiegate, mezzi di soccorso e riprese dall'interno degli edifici testimoniano la violenza del sisma che ha colpito Turchia e Siria, costringendo i soccorritori a interventi disperati per mettere in salvo i superstiti.

Si scava senza sosta sotto le macerie per individuare i sopravvissuti: tra le immagini più impressionanti quella di un uomo che cerca di parlare con una vittima rimasta sepolta da un crollo.

Sono già migliaia le persone morte in seguito allo sciame sismico, ma il timore è che il numero delle vittime possa aumentare drasticamente nel corso delle prossime ore.

Silenzio e devastazione nelle prime immagini riprese da telecamere amatoriali sul luogo del terremoto. Incessante il lavoro dei soccorritori per salvare il maggior numero di vite.

Le istantanee riprese da un drone mostrano dall'alto le conseguenze del terremoto, con gli abitanti delle zone colpite dal sisma tra le macerie di ciò che resta delle città investite.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Terremoto in Turchia, le immagini della devastazione. FOTO La scossa di magnitudo 7.8 è stata registrata nella notte nel sud del Paese, non lontano dal confine con la Siria. Sono seguite diverse forti repliche e in mattinata una nuova forte scossa. Il sisma ha innescato anche una allerta tsunami nel Mediterraneo, anche per le coste italiane. Oltre 3.700 le vittime già accertate e migliaia i feriti Una scossa di terremoto di magnitudo 7.8 è stata registrata nella notte nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati dell'Ingv e dell'Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep. La scossa è stata seguita da diverse repliche. In mattinata nuova forte scossa (magnitudo 7.5) Oltre 3.700 i morti e migliaia i feriti. Il sisma ha colpito anche la zona del nord della Siria nelle vicinanze con il confine turco. Al momento il bilancio è di oltre 2.300 morti in Turchia e più di 1.400 in Siria. Il presidente turco Erdogan ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale In Italia è stata diramata un'allerta tsunami per le coste siciliane e pugliesi, ma poi l'allarme è stato revocato. Intorno alle 6.30 è stato sospeso a scopo cautelativo il traffico ferroviario nel Sud Italia per poi ripartire regolarmente meno di un'ora dopo

In queste immagini lo spaventoso crollo di un palazzo a Malatya, con gli abitanti del posto in fuga per mettersi in salvo durante una scossa.

Le immagini del salvataggio di una bambina finita sotto le macerie. Sono ancora centinaia le persone sotto i detriti

L'allenatore Vincenzo Montella, ex attaccante della Nazionale azzurra, ha raccontato al telefono la sua paura per il terremoto che ha sconvolto il sud della Turchia. "Con il Demirspor - dice il tecnico dell'Adana - siamo a Instabul da ieri, la partita con l'Umraniyespor è stata annullata. Ad Adana so che il terremoto si è sentito forte, molti miei giocatori sono preoccupati per le famiglie. Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada nella notte. Anche l'hotel dove risiedo ad Adana so che è stato evacuato e ha preso fuoco". LEGGI L'ARTICOLO