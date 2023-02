Terremoto Turchia, Vincenzo Montella: "Qui una scossa continua"

Il tecnico dell'Adana ha raccontato la paura sua e dei suoi giocatori dopo il sisma che ha colpito il Sud del Paese, al confine con la Siria: "Siamo a Instabul da ieri, la partita con l'Umraniyespor è stata annullata. Molti miei giocatori sono preoccupati per le famiglie. Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada nella notte. Anche l'hotel dove risiedo so che è stato evacuato e ha preso fuoco" ascolta articolo Condividi

Vincenzo Montella, ex attaccante di Sampdoria, Roma e Nazionale azzurra e da due anni allenatore del Demirspor di Adana in Turchia, ha raccontato come ha vissuto il forte terremoto che ha sconvolto il Sud del Paese al confine con la Siria e che ha provocato centinaia di vittime. "Ci sono continue scosse di assestamento, siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi", ha spiegato (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE FOTO DELLA DEVASTAZIONE - I PEGGIORI TERREMOTI DI SEMPRE).

"I miei giocatori sono preoccupati per le loro famiglie" vedi anche Terremoto in Turchia e Siria, i pareri degli esperti a Sky TG24. VIDEO Oggi la sua squadra avrebbe dovuto giocare in casa dell'Umraniyespor di Istanbul."Partita annullata, ovviamente", ha spiegato senza nascondere la paura che ha colto tutto il suo gruppo dopo il sisma. "Con il Demirspor - ha detto il tecnico dell'Adana - siamo a Instabul da ieri. Adana è a 200 chilometri dall'epicentro, dove la situazione è tragica; ma abbiamo saputo che ci sono i primi morti anche nella nostra città. Anche lì il terremoto si è sentito forte, molti miei giocatori sono preoccupati per le famiglie. Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada nella notte. Anche l'hotel dove risiedo ad Adana so che è stato evacuato e ha preso fuoco".

"Ci sono notizie di giocatori di altre squadre morti" leggi anche Terremoto in Turchia e Siria, Usgs: "I morti potrebbero essere 10mila" Il club turco ha predisposto, ha sottolineato Montella, "un volo speciale per i familiari che sono ancora ad Adana, i giocatori, lo staff, per andare ad Antalya". L'ansia e la paura derivano anche dalle informazioni frammentarie. "Non conosco nel dettaglio lo stato delle cose: siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi. Ho dato 2/3 giorni liberi alla squadra in attesa di capire cosa fare: ci sono continue scosse di assestamento e solo nei prossimi giorni sapremo come gestire la situazione, e anche io dovrò valutare cosa fare: il campionato si fermerà, a cominciare dalla prossima giornata". Oltre alla notizia delle prime vittime accertate ad Adana, giunge anche quella di "alcuni calciatori delle altre squadre morti", forse anche dell'Eyupspor prossimo avversario dell'Adana. "I ragazzi sono preoccupati perché la gente lì è per strada e piove. Dobbiamo capire cosa succede".