Terremoto in Turchia e Siria, Usgs: "I morti potrebbero essere 10mila"

In base a dati storici analizzati dall'United States Geological Survey (Usgs), i morti per il terremoto in Siria e Turchia potrebbero arrivare a diecimila. Una drammatica previsione secondo cui ci sarebbe il 47% di probabilità che le vittime siano tra mille e diecimila, il 20% che siano tra diecimila e 100mila e il 27% che siano tra 100 e mille. Le stime si basano sui modelli basati dei terremoti storici della regione, sulla popolazione esposta alle scosse più forti e sulla vulnerabilità delle strutture nelle zone più colpite (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).