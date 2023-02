Terremoto in Turchia e Siria, i pareri degli esperti a Sky TG24. VIDEO

Un sisma di magnitudo 7.8 si è registrato nei pressi della città di Gaziantep, in Turchia, vicino al confine con la Siria. È stato distintamente percepito in diversi Paesi del Medio Oriente. Revocato l’iniziale allarme maremoto in Italia: come ha dichiarato il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, “al momento il nostro Paese non corre pericoli di questo tipo”