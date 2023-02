Terremoto Siria, salva bimba nata sotto macerie: è l’unica superstite

Cosa è successo

La piccola è l’unica sopravvissuta della famiglia: a seguito del crollo di un edificio di quattro piani sono morti sua madre Afraa, suo padre Abdullah, le sue tre sorelle, suo fratello e sua zia. In un video che circola sui social si vede un uomo che porta via la neonata coperta di polvere in mezzo alle macerie, mentre un altro gli lancia una coperta per coprirla. La piccola è stata portata in ospedale nella vicina città di Afrin, dove è stata messa in un'incubatrice e sottoposta a fleboclisi per ingerire vitamine. Le sue condizioni all’inizio erano difficili: aveva il corpo sfregiato e una benda le avvolgeva il pugno sinistro. Al suo arrivo in ospedale la fronte e le dita erano ancora bluastre per il freddo pungente. "Ora è stabile", ha dichiarato il pediatra Hani Maarouf. "Aveva diversi lividi e lacerazioni su tutto il corpo. Era in ipotermia a causa del freddo pungente. Abbiamo dovuto scaldarla e somministrarle calcio", ha sottolineato il medico all’AFP. Secondo Maarouf la bambina, arrivata con una temperatura corporea di 35°C, sarebbe nata circa tre ore prima del suo ritrovamento.