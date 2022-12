9/13 Immagine tratta dal profilo Instagram @belgianroyalpalace

Tempo di auguri di buon Natale e buon anno anche per Re Filippo del Belgio. Nel video, registrato al castello di Laeken e trasmesso in tv sui canali nazionali, il Re ha espresso la sua preoccupazione per la guerra in Ucraina, definita “crudele e inutile” e per l'inflazione e la crisi energetica che sta affliggendo il suo Paese. Il sovrano è fiducioso che il suo popolo, unito, saprà trovare risposte e soluzioni per superare la crisi ed ha augurato a tutti un anno di pace “nel mondo, in Europa, nella nostra società e nei nostri cuori”