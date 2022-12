1/10 ©IPA/Fotogramma

I reali inglesi celebrano il primo Natale senza Elisabetta II. Tutti i Windsor si sono riuniti per questo 25 dicembre, a Sandringham, come avrebbe voluto la regina. La giornata è iniziata per re Carlo III e Camilla con la tradizionale messa alla St Mary Magdalene church, vicina alla tenuta nel Norfolk dei Windsor dove per anni la sovrana aveva accolto la famiglia reale a Natale

