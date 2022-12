Qatargate, i media: Giorgi ha confessato, gestiva i contanti

Secondo documenti visionati dal quotidiano francofono belga Le Soir e da Repubblica, il compagno di Eva Kaili avrebbe ammesso di aver avuto un ruolo legato alla gestione dei contanti. L’inchiesta si allarga: potrebbe essere coinvolto anche il Marocco. Oggi il voto del Parlamento Ue su trasparenza e dossier: si chiedono interventi fra cui una commissione speciale che valuti le norme in materia di trasparenza, integrità e corruzione e la sospensione dei badge di accesso dei rappresentanti degli interessi del Qatar ascolta articolo Condividi

Davanti agli inquirenti belgi Francesco Giorgi, compagno della ormai destituita vicepresidente dell’Eurocamera Eva Kaili, avrebbe confessato di aver fatto parte di un'organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar allo scopo di interferire e condizionare gli affari europei. Il suo ruolo era quello di gestire i contanti. Lo scrive il quotidiano francofono belga Le Soir in base a documenti visionati insieme a La Repubblica. E si è aperta una nuova pista investigativa nella maxi-inchiesta sul Qatargate: sarebbero oltre 60, secondo l'emittente privata greca Mega Tv, gli eurodeputati nel mirino dell’indagine condotta dalla giustizia belga, per la maggior parte appartenenti alle famiglie politiche dei Socialisti & Democratici, del Partito popolare europeo e di altri partiti di sinistra. Intanto è atteso per oggi il voto del Parlamento europeo sulla risoluzione che impone lo stop di tutti i dossier legislativi che riguardano il Qatar e una stretta sulla trasparenza dei gruppi di amicizia con il Paese, così come su tutti i badge di "chi rappresenta gli interessi del Qatar".

Le parole di Giorgi sul Marocco approfondimento Qatargate: chi è Francesco Giorgi, il compagno di Eva Kaili Secondo quanto riportano i quotidiani, Giorgi avrebbe anche indicato di sospettare che Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, entrambi europarlamentari del gruppo S&D, avrebbero preso soldi tramite Antonio Panzeri. Il Marocco sarebbe coinvolto nella vicenda di sospetta corruzione attraverso il suo servizio di informazione esterna, la Dged. In base ai documenti consultati dai due quotidiani - si legge ancora - Panzeri, Cozzolino e Giorgi sarebbero stati in contatto con con la Dged e con Abderrahim Atmoun, l'ambasciatore del Marocco in Polonia.

La risoluzione, dalla commissione speciale ai badge leggi anche Qatargate, sequestrati ad Abbiategrasso 20mila euro a Francesco Giorgi Nella risoluzione, firmata da tutti i gruppi, il Parlamento europeo "denuncia con la massima fermezza i presunti tentativi del Qatar di influenzare deputati, ex deputati e personale del Parlamento europeo attraverso atti di corruzione, che costituiscono una grave interferenza straniera nei processi democratici dell'Ue". Chiede quindi "una commissione speciale incaricata di identificare potenziali carenze nelle norme del Parlamento europeo in materia di trasparenza, integrità e corruzione e di presentare proposte di riforma, basandosi sul lavoro della commissione per gli affari costituzionali e sulle migliori pratiche in altri parlamenti". Impegna a "istituire una commissione d'inchiesta al fine di indagare su casi di corruzione e comportamenti scorretti da parte di Paesi terzi cercando di acquisire influenza nel Parlamento europeo”. E ancora: chiede un vicepresidente dedicato sia incaricato dell'integrità e della lotta alla corruzione e all'ingerenza straniera in Parlamento; esorta la Commissione a presentare quanto prima una proposta per istituire l'organismo etico, in linea con la risoluzione del Parlamento del 16 settembre 2021; chiede con urgenza la sospensione dei badge di accesso dei rappresentanti degli interessi del Qatar, in linea con l'articolo 123 del suo regolamento interno, fino a quando le indagini giudiziarie non forniranno informazioni e chiarimenti pertinenti. Inoltre "sospende tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar, in particolare per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti e le visite programmate, fino a quando le accuse non saranno state confermate o respinte".

Il sospetto del coinvolgimento di altri Paesi leggi anche Qatargate, Antonio Panzeri e Francesco Giorgi rimangono in carcere Intanto il cuore dell'Europa continua a tremare, temendo che quanto è emerso finora sia solo la punta dell'iceberg di un sistema di pressioni e corruzione ben più radicato. Le indiscrezioni della tv privata greca Mega Tv, ovvero l'ipotesi che vedrebbe diversi europarlamentari a libro paga per favorire il Paese del Golfo, sono state rilanciate anche dalla testata online tedesca Focus.de, ma non trovano conferma da parte della procura federale belga. L'onda lunga dello scandalo potrebbe poi non fermarsi al Qatar, arrivando fino al Marocco, come emrgerebbe anche dalle dichiarazioni di Giorgi. La polizia belga, aveva già osservato il direttore de Le Soir, Christophe Berti, potrebbe avere "informazioni anche su un altro Paese". E anche le indiscrezioni emerse a più riprese in questi ultimi giorni puntano tutte verso Rabat. Tanto che il ministro della Giustizia belga, Vincent Van Quickenborne, ha riferito di aspettarsi che i pagamenti in tangenti e regali per influenzare le decisioni politiche europee da parte di potenze economiche siano più alti delle somme rintracciate finora. E che "gli interessi" per altre ingerenze straniere possano essere "innumerevoli". Intanto, la prima udienza per i quattro fermati davanti alla camera di Consiglio del tribunale di Bruxelles ha restituito i primi pronunciamenti: l'ex eurodeputato Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, compagno dell'ex presidente del Parlamento europeo Eva Kaili, resteranno in carcere per almeno un mese, mentre Niccolò Figà-Talamanca potrà uscire sotto regime di sorveglianza elettronica. Resta invece in sospeso il destino della politica ellenica, che ha chiesto e ottenuto il rinvio della decisione al 22 dicembre prossimo.