Meloni: "Qatargate vicenda dai contorni devastanti, serve fermezza"

Economia

Un nuovo sistema fiscale , fatto di regole semplici e certe, che abbia come obiettivo quello di far pagare meno tasse , ma a tutti i contribuenti, recuperando quindi una base imponibile e creando le condizioni per attirare più investimenti dall’estero . È questo il progetto del governo Meloni in materia: l’obiettivo è quello di una riforma complessiva , che miri anche a ridurre il carico di contenzioso e delle sanzioni

IRPEF E FLAT TAX - La semplificazione riguarderà anche l’imposta più importante, l’Irpef. Come ha confermato Leo a “Il Corriere della Sera”, l’obiettivo è passare dalle 4 aliquote attuali a 3, “con l’obiettivo di alleggerire il prelievo, in particolare per il ceto medio”. A ciò si aggiunge la flat tax incrementale per tutti, cioè il prelievo agevolato del 15% sui redditi in più dichiarati rispetto al massimo denunciato nel triennio precedente. Introdotto dal 2023 per le partite Iva, dovrebbe essere esteso anche ai lavoratori dipendenti