Qatargate: chi è Francesco Giorgi, il compagno di Eva Kaili

Assistente parlamentare dal febbraio 2009. Legato sentimentalmente ad Eva Kaili, vicepresidente dell’Eurocamera fermata a Bruxelles, Francesco Giorgi è sotto arresto nell’ambito del cosiddetto Qatargate, l'indagine della magistratura belga contro alcuni membri del parlamento Europeo accusati di aver accettato denaro da Doha per ammorbidire la posizione dell'Ue nei confronti del Paese mediorientale che ospita i Mondiali di calcio in corso.

Da Abbiategrasso a Bruxelles

35 anni, originario di Abbiategrasso e laureato alla Statale di Milano in Scienze Politiche, è consulente per i rapporti dell'Ue con i Paesi del Maghreb (Marocco, Tunisia, Algeria) di Andrea Cozzolino, europarlamentare del Partito Democratico. Nell’abitazione della coppia sono stati trovati “più sacchi” contenenti denaro in contante (circa 20mila euro), presumibilmente le mazzette con le quali il Qatar pagava gli europarlamentari per ripulire la sua immagine di paese ospitante i mondiali di calcio.