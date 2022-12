Qatargate, oggi udienza preliminare di Kaili, Panzeri e altri imputati

Ammonta a oltre un milione e mezzo di euro il totale delle banconote trovate dalla polizia belga nelle perquisizioni alle abitazioni di Panzeri e dell'ex presidente dell'Eurocamera. Francesco Giorgi ha parlato a lungo con gli inquirenti. E secondo fonti avrebbe fatto dei nomi ascolta articolo Condividi

Ammonta a oltre un milione e mezzo di euro il totale delle banconote trovate dalla polizia belga nelle perquisizioni alle abitazioni di Antonio Panzeri ed Eva Kaili nell'ambito dell'indagine sulle tangenti dal Qatar all'Ue. Oggi è il giorno dell'udienza preliminare per loro e per gli altri due imputati, Giorgi e Figà-Talamanca. Giorgi nei giorni scorsi ha parlato a lungo con gli inquirenti. E secondo fonti avrebbe fatto dei nomi. Come quello dell'eurodeputato belga Marc Tarabella.

Il ruolo delle Ong approfondimento Qatargate: da Salonicco ad Atene a Bruxelles, la carriera di Eva Kaili “Le Ong? Ci servono per far girare i soldi”, questa una delle frasi di Giorgi che, secondo quanto riporta Repubblica, compare proprio negli negli atti dell’indagine del Qatargate. Fight Impunity, l'Ong fondata da Panzeri, per alcuni avrebbe agito da volano delle attività illecite, ma attorno alle relazioni con il Qatar e al tema dei diritti giravano diversi attori della comunità europea di Bruxelles. Nel leggere le quattro pagine del provvedimento con cui i magistrati belgi, venerdì scorso, hanno fermato Panzeri, Giorgi, Niccolò Figà-Talamanca (al vertice di un’altra Ong, la No Peace without justice) e il numero uno del sindacato mondiale, Luca Visentini (in seguito scarcerato), si comprende come il gruppo, secondo le accuse mosse dal magistrato Michel Claise, si muovesse, con l’obiettivo - si legge nelle carte - di favorire due Paesi, e cioè il Qatar e il Marocco.

Plenaria Pe ha rimosso Kaili da vicepresidenza approfondimento Qatargate, plenaria Pe rimuove Kaili da vicepresidenza A parlare in via ufficiale con la stampa, finora, è stato solo il legale di Eva Kaili. "La sua posizione è di innocenza. Non ha nulla a che fare con le tangenti del Qatar", ha dichiarato. L'europarlamentare non era a conoscenza dei soldi trovati a casa sua, ha aggiunto il suo avvocato parlando con l'Afp. A Strasburgo però non sembrano pensarla così. La votazione sulla destituzione di Kaili da vicepresidente del Parlamento europeo ieri è stata netta: hanno votato a favore in 625. C'è stato solo un contrario, mentre sono stati due gli astenuti.