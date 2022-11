Banksy contro Guess: “Hanno usato la mia arte senza chiedere”

Lo scatto condiviso su Instagram

Il celebre artista ha condiviso, infatti, una foto della vetrina di un negozio dell’azienda di moda statunitense a Londra, proprio in Regent Street, che attualmente ospita una collezione del marchio. Si vedono t-shirt e giacche stampate con motivi riconoscibili, tra cui il coniglietto “Thug for Life” di Banksy, mentre sullo sfondo della vetrina si nota l’iconica immagine di un uomo mascherato che lancia fiori.

L’azienda di moda non ha ancora risposto alle accuse

La linea di moda con i graffiti di Banksy, spiega la versione Uk del sito di “Rolling Stone”, è stata realizzata in collaborazione con Brandalised, una società che ha la licenza per vendere prodotti con le riproduzioni delle opere dell’artista stesso. Annunciando la collezione all'inizio di questo mese, il direttore creativo di Guess, Paul Marciano, aveva dichiarato: “I graffiti di Banksy hanno avuto un'influenza fenomenale che risuona in tutta la cultura popolare. Questa nuova capsule collection con Brandalised è una modalità attraverso cui la moda mostra la propria gratitudine per la sua opera”. Al momento, dunque, non risulta del tutto chiaro se la collaborazione di Brandalised con Guess abbia violato i termini dell’accordo di licenza stipulati con Banksy. E l’azienda americana, per ora, non ha commentato le accuse dell’artista.