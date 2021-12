Un uomo con giacca e pantaloni con gli occhi bendati che sta per cadere da una scala è comparso nella città britannica. L'opera, priva di firma, non è stata ancora rivendicata da nessuno. Lo stile è molto simile a quello dello street artist di Bristol che già nel dicembre 2018 realizzò a Port Talbot, a pochi chilometri, 'Season's greetings', una denuncia contro l'inquinamento