Migranti, allo studio del governo Meloni il modello Turchia: cos’è

Ottenere per l’Italia quello che a suo tempo ottenne Ankara: sarà probabilmente questa la richiesta dell’esecutivo al vertice europeo dei ministri degli Interni, in programma a fine mese. In questo modo sarebbe possibile organizzare campi profughi in Nord Africa, soprattutto in Tunisia e Libia, con la presenza di organizzazioni umanitarie e forze militari europee, dove raccogliere le domande d’asilo e preparare un'equa distribuzione in tutta l'Unione