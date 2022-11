5/7 ©IPA/Fotogramma

Il fondo assegna, inoltre, un importo forfettario agli Stati membri per i casi seguenti: 10.000 euro per ogni persona ammessa tramite reinsediamento, anche per i familiari; 6.000 euro per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria, aumentati a 8.000 per ogni persona vulnerabile, compresi i familiari, 10.000 euro per ciascun richiedente/beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro, compresi i familiari