Proseguono gli attacchi russi, concentrati sulle infrastrutture energetiche. Da oggi, blackout a rotazione a Kiev e in altre 7 regioni per risparmiare elettricità. L'Italia e altri 16 Paesi europei inviano 500 generatori di corrente. L'amministrazione Biden sta incoraggiando privatamente i leader ucraini a non escludere pubblicamente un'apertura a negoziare con la Russia e a non dichiarare più che si rifiutano di partecipare ai colloqui di pace con il presidente Vladimir Putin al potere