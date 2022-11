Guerra in Ucraina, blackout elettrico alla centrale di Zaporizhzhia

Blackout elettrico alla centrale nucleare di Zaporizhzhia , la più grande d'Europa nel sud est dell'Ucraina, dopo che i bombardamenti russi hanno danneggiato le linee ad alta tensione. Restano in azione solo i generatori diesel. Lo ha reso noto la società ucraina Energoatom. ( GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Ancora due settimane di autonomia

leggi anche

Ucraina, dopo annessioni timori per centrale Zaporizhzhia: gli scenari

La compagnia ucraina ha sottolineato nel comunicato che il carburante per il funzionamento dei generatori, è in "modalità di blackout completo", e può rimanere in questo stato "per 15 giorni: il conto alla rovescia è iniziato". I blocchi 5 e 6 dell'impianto stanno passando allo stato freddo.