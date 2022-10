Guerra in Ucraina, bombardamenti su Kharkiv e Zaporizhzhia

Mondo

Secondo la Federation of American Scientists, Mosca ha un arsenale di 5.977 testate nucleari - tattiche e strategiche - a disposizione: più di qualsiasi altro Paese al mondo e di tutte le riserve Nato messe insieme. Allerta potenziale per il sommergibile K-329 Belgorod nei mari artici, in grado di sparare il missile-drone Poseidon. Il missile balistico intercontinentale Sarmat è il fiore all’occhiello di Putin

A fare una stima, che dà il senso della minaccia atomica della Russia, è la Federation of American Scientists . Si tratta, spiega, di un arsenale di 5.977 testate nucleari a disposizione, fra tattiche e strategiche : più di qualsiasi altro Paese al mondo e di tutte le riserve Nato messe insieme. Di queste, circa 1.500 sarebbero ormai pronte per essere smantellate perché vetuste. Mentre ci sarebbero almeno 1.588 bombe pronte all'uso , già montate su basi di lancio da terra, lanciamissili sottomarini e caccia

Nei giorni scorsi Putin ha evocato per il conflitto in Ucraina l'impiego di armi nucleari tattiche, cioè con un potenziale e una gittata inferiori rispetto a quelle strategiche, in modo da colpire obiettivi specifici sul campo. "Difenderemo i nuovi territori con ogni mezzo a nostra disposizione", ha detto. Questo ha fatto inevitabilmente alzare il livello di allerta in Occidente. Un attacco nucleare russo all'Ucraina, infatti, al momento è considerato improbabile dall'intelligence occidentale “ma non escluso”