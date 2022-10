Guerra in Ucraina, blackout elettrici e razionamenti di energia a Kiev

Gli attacchi russi sferrati ieri in Ucraina hanno interrotto i rifornimenti di corrente e acqua a centinaia di migliaia di ucraini. Un terzo degli impianti del paese sono stati distrutti la settimana scorsa, con l'effetto - ha accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - di provocare massicci blackout in tutto il Paese". "Non c'è più spazio per i negoziati con il regime di Putin", ha aggiunto (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).