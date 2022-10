Consiglio europeo sulla crisi energetica, è l'ultimo di Mario Draghi

Oggi e domani si tiene il Consiglio europeo, l’ultimo del premier Mario Draghi, in cui i temi centrali sono Ucraina, energia, questioni economiche e relazioni esterne. In particolare, verranno valutate le proposte avanzate dalla Commissione per far fronte al caro energia . E proprio il Consiglio europeo invita a portare avanti con urgenza i lavori su alcune misure sulla base delle "proposte della Commissione, valutandone l'impatto e tenendo conto dei diversi mix energetici e delle circostanze nazionali". Tra le misure "il corridoio dinamico temporaneo dei prezzi sulle transazioni di gas naturale per limitare immediatamente i prezzi". È quanto prevede la bozza delle conclusioni del Consiglio Ue, nuovamente limata nella notte e con l'intesa tra i leader che, sul tetto ai prezzi del gas, continua a essere lontana. Non si esclude, quindi, che il testo possa cambiare nuovamente.

Scholz: “Con tetto al prezzo del gas, Ue rischia di averne meno”

Tetto al prezzo del gas, Scholz: "Così l'Ue rischia di averne meno"

"I prezzi devono scendere non c'è dubbio", ha detto intanto questa mattina il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, parlando al Bundestag, prima del Consiglio. "Noi guardiamo con grande attenzione alle proposte della Commissione europea. Un tetto al prezzo del gas, imposto per legge, comporta sempre il rischio che i produttori di gas vadano a vendere altrove e che noi europei non riceviamo più gas, ma di meno". "Perciò l'Europa deve accordarsi in stretto contatto con altri partner come Corea e Giappone, in modo da non farci reciproca concorrenza", ha aggiunto."Parliamo anche con i produttori di gas di prezzi adeguati. Sono certo che paesi come Usa, Canada e Norvegia, che insieme a noi sono solidali al fianco dell'Ucraina, non abbiano interesse a che l'energia in Europa diventi impagabile", ha sottolineato ancora Scholz.