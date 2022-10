“Berlusconi è sotto l’effetto della vodka russa”: Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affidato a un tweet in italiano la sua risposta agli audio di Silvio Berlusconi, ottenuti in esclusiva da La Presse e diffusi nei giorni scorsi.

Il tweet

Il post è stato pubblicato questo pomeriggio dall’ex giornalista, oggi uno dei collaboratori più ascoltati da Volodymyr Zelensky. Nel cinguettio ha anche speso parole di sostegno per la Presidente del Consiglio in pectore Giorgia Meloni: “Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor Berlusconi è sotto l’effetto della vodka russa in compagnia di ‘cinque amici di Putin’ in Europa, Giorgia Meloni – ha specificato - dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali". Ha concluso: "Ognuno sceglie la propria strada”.

Gli audio

La reazione del consigliere è arrivata dopo la pubblicazione degli audio in cui il leader di Forza Italia, oltre a esprimere il suo punto di vista sulla trattativa in corso per la formazione del nuovo governo, ha dichiarato di aver riallacciato i rapporti con Putin, sostenendo che la guerra sia “colpa della resistenza ucraina”. Nel tweet Podolyak ha anche fatto riferimento a una frase specifica contenuta negli audio rubati, in cui Berlusconi sottolineava di essere “il primo” tra i 5 veri amici di Putin.