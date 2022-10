Blocco ferroviario in Germania, spunta l'ipotesi del sabotaggio russo

L'Anti-crimine di Berlino non esclude e, anzi, ritiene ipotizzabile il coinvolgimento di uno Stato nell'operazione che ha portato allo stop della circolazione dei treni per diverse ore. Intanto, il capo della cybersicurezza tedesca viene destituito: avrebbe legami con Mosca

Resta alta l'attenzione sulle infrastrutture in Germania, dove proseguono le indagini sul sabotaggio delle ferrovie, che ha portato al blocco dei treni nel Nord del Paese: la pista russa non è, infatti, esclusa. La Bild ha pubblicato nella sua edizione online alcuni estratti di un documento dell'Anti-crimine federale, secondo cui l'ipotesi di un'azione di sabotaggio guidata da uno Stato "è almeno ipotizzabile".

Circolazione paralizzata per tre ore

Una conferma delle opzioni sul tavolo degli inquirenti dalle prime ore dell'accaduto, con la stessa Bild che già aveva rivelato come fossero seguite sia la pista della criminalità politica sia quella della mano statale. Sabato la Deutsche Bahn ha dovuto bloccare la circolazione ferroviaria per tre ore, in mattinata, in quattro Laender del nord (Amburgo, Brema, Bassa-Sassonia e Schleswig-Holstein) a causa del taglio ai cavi del sistema di telefonia mobile indispensabile per consentire la circolazione su ferro. "Alla luce della distanza spaziale fra i due punti colpiti, e della vicinanza temporale rispetto alle falle procurate a Nord Stream 1 e 2, un sabotaggio guidato da uno Stato è perlomeno pensabile", scrivono gli investigatori della Bka.