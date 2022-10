Ambiente

Intanto però il gas continua a fuoriuscire dai gasdotti riversandosi in mare : il Nord Stream 2 - che non è mai entrato in funzione a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina - registra perdite nella zona a sud est dell’isola danese di Bornholm, mentre il Nord Stream 1 ha fuoriuscite a nord-est dell'isola di Bornholm. Entrambi contenevano gas pressurizzato: nei 1.234 km del Nord Stream 2, scorrevano al momento delle perdite 177 milioni di metri cubi di gas naturale

Una situazione che, quale ne sia l’effettiva causa, genera allarme non solo per le forniture energetiche: “Importante colloquio telefonico con la mia collega svedese Ann Linde. I danni causati ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 sono molto preoccupanti. L'incidente dovrebbe essere oggetto di un'indagine approfondita. Non si può escludere un sabotaggio alle condutture. Gravi rischi per l'ambiente e la navigazione”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto