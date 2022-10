1/11 ©Ansa

In una cerimonia divisa tra Svezia e Norvegia, sono stai assegnati i premi Nobel per l'edizione 2022. Il riconoscimento per la Pace è stato conferito al dissidente bielorusso Ales Bialiatski (al momento in carcere) e a due entità: l'organizzazione per i diritti umani russa Memorial e l'associazione per i diritti umani ucraina Center for Civil Liberties

