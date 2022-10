4/10 ©Getty

La sua azione si limitava in origine a documentare i gulag e le vittime dello stalinismo, raccogliendo volti, nomi, storie e scavando negli archivi appena aperti di Gorbaciov per identificare a uno a uno quanti subirono violazioni dei diritti umani sia nelle zone di conflitto in area sovietica sia fuori. Dopo la caduta dell’Urss, l’ente ha però largamente ampliato il proprio raggio d’azione, tanto che oggi rappresenta la più grande organizzazione per i diritti umani di tutta la Russia