A Bertozzi, Meldal e Sharpless il premio Nobel per la Chimica 2022

Il premio Nobel per la Chimica 2022 è andato a Carolyn R. Bertozzi, premiata insieme a Morten Meldal e K. Barry Sharpless per lo sviluppo di tecniche per ingegnerizzare le molecole biologiche. I tre, due statunitensi e un danese, hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento per le loro scoperte nella "chimica a scatto" e per lo sviluppo della chimica biortogonale. E' stato proprio Sharpless, già insignito nel 2001 e ora quinto scienziato al mondo a essere premiato due volte, ad aprire, con le sue ricerche, la strada in quest'ambito specifico della chimica.