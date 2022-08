Guerra Ucraina Russia, le news del 15 agosto sulla crisi. DIRETTA

Il presidente ucraino Zelensky torna ad attaccare la Russia sui raid nella zona della centrale di Zaporizhzhia: "Un pericolo come questo non c'è stato neanche durante la Guerra Fredda". Kiev e Mosca continuano intanto a scambiarsi accuse sulle esplosioni nei pressi dell'impianto, occupato dai russi e preso di mira più volte per una settimana. Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale, Valentyn Reznichenko, nuovi attacchi nei pressi del sito si sono registrati anche ieri notte, quando colpi di artiglieria sono caduti sulla vicina località di Marhanets. Ma il Cremlino sollecita l'Onu per un'ispezione al sito da parte dell'Agenzia per l'energia atomica. E sull'esito del conflitto avverte: "Vinceremo nonostante gli aiuti dell'Occidente a Kiev". Ieri a Ravenna sono iniziate le operazioni commerciali della Rojen, la nave cargo battente bandiera maltese e carica di 15mila tonnellate di semi di mais che era partita da Chornomorsk il 5 come risultato degli accordi commerciali sulle esportazioni dall'Ucraina. Altre due imbarcazioni con cereali sono partite alla volta della Turchia.

Gli ultimi approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: