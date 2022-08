8/11 ©The North Face

Correre, fare sport o scalare una montagna non è mai facile per nessuna donna, ma a maggior ragione non lo è per quelle che vivono in Paesi come l’Afghanistan – dominati da una società patriarcale. Per spiegarci questo divario di genere Stephanie fa appello alla memoria e ci racconta un episodio del suo passato. “Ho avuto un incidente sulle montagne italiane anni fa e una delle reazioni che ho ricevuto non è stata ‘stai bene?’, ma ‘non avresti dovuto andare sulle montagne da sola"

“Free to Run”, il documentario dedicato alle runner afghane Zeinab e Zahra