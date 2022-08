Afghanistan, 1 milione di bambini al lavoro per 50 centesimi al giorno

Non ci sono speranze per l’infanzia: il 18% dei minori ha abbandonato la scuola per la mancanza di cibo ed è costretto a turni massacranti e malpagati per poter sostenere la propria famiglia

“Amrika? Amrika? Money!” È quello che gridano al passaggio di qualsiasi straniero. Non c’è alcuna differenza, per loro: tutti gli occidentali sono americani, ricchi, e sono responsabili della loro situazione. Perché è vero, l’infanzia, in Afghanistan, come in tutti Paesi poveri, è molto complicata e finisce presto, appena si è in grado di camminare da soli. Ma mai si era visto un simile esercito di piccoli disperati elemosinare aiuto.

KABUL - La prima cosa che colpisce chiunque torni in Afghanistan dopo un po’ di tempo è la quantità di bambini piccolissimi che sciamano nel traffico. Molti chiedono l’elemosina, molti si offrono per piccoli lavori, molti altri rovistano nell’immondizia. È una scena straziante: sono sporchi, evidentemente malnutriti e hanno uno sguardo vacuo, acquoso, quasi distante, come se avessero assunto qualche droga. Ma forse è solo fame.

I dati spietati dell'economia

leggi anche

Kabul, i diritti delle donne oggi a un anno dal ritorno dei talebani

Nell’ultimo rapporto di Save the Children sull’Afghanistan ci sono dati impietosi: 5 milioni di bambini sono sull’orlo della carestia e l’attuale crisi economica rischia di lasciare più del 90% della popolazione in condizione di povertà, menre il sistema sanitario è al collasso. Mentre le famiglie precipitano in questo abisso, un afgano su 13, circa il 7,5% degli intervistati dalla ONG ha dichiarato di dover ricorrere all’elemosina o di fare affidamento sul sostegno di altri per sfamare i propri cari.

Perfino nella centrale Chart – e – Now, il cuore della zona verde di Kabul, si vedono bimbi rovistare nell’immondizia alla ricerca di plastica che verrà esportata in Pakistan. Difficile quantificare il loro guadagno, ma non supera mai i due dollari al giorno, e non è sicuro.

I fortunati prendono mezzo dollaro al giorno

Chi ha più fortuna sono i bambini che hanno trovato un lavoro “regolare”, come nelle autofficine. Qui la paga è inferiore, e l’orario di lavoro spietato: dall’alba al tramonto per mezzo dollaro. Si tratta di “privilegiati”, perché in effetti imparano un mestiere e in un futuro, ci si augura, magari potranno lavorare. E comunque è un guadagno certo. Modesto, perché permette di comprare appena quattro pagnotte di pane afgano non lievitato, ma comunque un sostegno per le famiglie che con l’ascesa dei talebani hanno perso il proprio di lavoro.

Nel quartiere residenziale di Shah Baba Meena andiamo a vedere con i nostri occhi un’officina dove sono impiegati circa otto bambini: il più piccolo ha otto anni, il più grande 14. Si affannano sui motori e, grazie alle loro dimensioni ridotte, si infilano in piccole buche scavate nella terra per lavorare sotto le macchine. Poco più in là vediamo quelli utilizzati nei cantieri edili, mentre trasportano enormi sacchi di cemento o si affannano con le carriole. Purtroppo, dal ritorno degli Studenti del Corano la situazione dell’infanzia si è aggravata ulteriormente, la crisi economica e la siccità hanno portato il Paese sull’orlo di una crisi umanitaria.